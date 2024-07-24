رسائل غامضة إلى كبار الضباط الإسرائيليين تثير ضجة كبيرة.. ماذا تضّمنت؟

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ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أنه تم إرسال رسائل غامضة إلى كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، ما أثار ضجة في المؤسسة الأمنية.ووفقاً لقناة "i24NEWS"، تم إرسال مظاريف غامضة إلى كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، فيما لا تزال هوية المرسلين غير واضحة.وتتضمن المظاريف دعوة وهمية إلى "معرض فريد" و"افتراء" على روعي فولك، قائد محطة الخضيرة، والذي يدخل في نطاق مسؤولياته ضباط الشرطة المسؤولون عن التعامل مع المظاهرات أمام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قيسارية.وبحسب القناة، تم التوقيع على الدعوة للمعرض الوهمي على ما يبدو، والتي تهدف إلى "تشويه سمعة الضابط"، من قبل قائد المنطقة نيتسان داني ليفي.ووفقا للمكتوب، من المتوقع أن يكون أحد الحاضرين في الحدث وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن المعرض يجمع بين منصبه وعلاقته مع ضابطات وشرطيات.وأوضحت I24NEWS أن التاريخ الذي يظهر في الدعوة، 11 تموز، ليس من قبيل الصدفة، حيث كان شهد ذلك اليوم فوضى مثيرة للغاية في العام الماضي، اعتقل خلالها 80 شخصا.من جهته، تحدث قائد المنطقة نيتسان داني ليفي مع قائد محطة الخضيرة روعي فولك معربا عن دعمه، فيما سيتم إرسال المظاريف إلى إدارة التحقيقات وتحديد الهوية الجنائية حتى يتمكنوا من تحديد هوية المرسل.