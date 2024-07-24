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غرق 15 وفقدان أكثر من 150 في تحطم سفينة قبالة موريتانيا

Lebanon 24
24-07-2024 | 12:43
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لقي 15 شخصا مصرعهم غرقا فيما فقد أكثر من 150 إثر تحطم سفينة قبالة موريتانيا، كانت تحمل 300 شخص.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم، أن 15 شخصا غرقوا في تحطم سفينة قبالة موريتانيا فيما لا يزال أكثر من 150 في عداد المفقودين.
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وقالت المنظمة في بيان إن خفر السواحل الموريتاني أنقذ 120 شخصا نُقل عشرة منهم على وجه السرعة إلى المستشفيات بينما تتواصل الجهود للعثور على المفقودين.
يأتي الحادث بعد  أسبوعين من  انتشال  خفر السواحل الموريتانية جثث 89 مهاجراً غير قانوني، كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح  بشاطئ المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة على بعد 4 كلم من مدينة انجاغو الموريتانية.
ويعد الطريق عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب أفريقيا إلى جزر الكناري، والذي يستخدمه عادة المهاجرون الأفارقة في سبيل الوصول إلى إسبانيا، أحد أخطر طرق الهجرة في العالم. (سكاي نيوز)

 
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