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عربي-دولي

الأمير هاري في وثائقي جديد: الدعاوى ضدّ الصحافة ساهمت في انهيار علاقتي بالأسرة المالكة

Lebanon 24
24-07-2024 | 13:05
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قال الأمير هاري، متحدثاً في مقاطع نشرت اليوم من فيلم وثائقي جديد، إن معاركه القانونية مع الصحافة الشعبية البريطانية ساهمت في انهيار علاقته بالعائلة المالكة.
وقال هاري لقناة «آي تي في»، في فيلم وثائقي بعنوان «الصحف الشعبية في المحاكمة»، إنها «بالتأكيد جزء محوري في الأمر»، في إشارة إلى انهيار علاقته بالأسرة.
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ويقاضي هاري حالياً «نيوز غروب نيوزبيبرز» في المملكة المتحدة، المملوكة لروبرت ميردوخ، وناشر صحيفة «ديلي ميل»، في قضيتين منفصلتين، حيث يزعم أن صحافيين ومحققين ارتكبوا أنشطة غير قانونية على مدى سنوات.
ووصف هاري في السابق الدعاوى القضائية بأنها «رسالته». وينفي كلا الناشرين هذه المزاعم، ويتصديان للدعاوى القضائية التي رفعها هاري وآخرون.
وقال هاري لقناة «آي تي في»: «أعتقد أنه من وجهة نظر الخدمة (العامة)، وحين يضطلع المرء بدور عام، فهذه أشياء يجب فعلها من أجل الصالح العام، لكنني أفعل ذلك لأسباب تخصني».
وأضاف: «بالنسبة لي الرسالة مستمرة، لكنها تسببت في... جزء من الصدع». (الشرق الأوسط)
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