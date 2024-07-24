مخزونات النفط الخام الأميركية تتراجع في أسبوع بأكثر من المتوقع

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أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الاربعاء، بتراجع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة ان مخزونات الخام تراجعت 3.7 مليون برميل إلى 436.5 مليون في الأسبوع المنتهي في 19 تموز، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض بنحو 1.6 مليون.كذلك، ذكرت ان مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 5.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 227.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لهبوطها 400 ألف برميل.وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 2.8 مليون برميل إلى 125.3 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة 250 ألف برميل.وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام للولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي 388 ألف برميل يوميا.