"إف بي آي": الرجل الذي حاول قتل ترامب بحث عن تفاصيل اغتيال جون كنيدي

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أعلن كريس راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) للمشرعين، اليوم، أن الرجل الذي حاول قتل الرئيس السابق دونالد ترمب، توماس ماثيو كروكس، أجرى بحثاً على الإنترنت عن كيفية اغتيال لي هارفي أوزوالد للرئيس السابق جون إف كينيدي.وفي شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، قال راي إن توماس كروكس «ركّز بشدة على الرئيس ترمب وتجمعه الانتخابي» منذ 6 تموز تقريباً.واغتيل الرئيس الـ35 للولايات المتحدة، جون كينيدي، في يوم الجمعة 22 تشرين الأول 1963 في دالاس، حيث كان يركب سيارة مع زوجته جاكلين. (الشرق الأوسط)