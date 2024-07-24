مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بتبادل أسرى مع حماس

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نظم مئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مساء الأربعاء، مسيرة في تل أبيب، دعوا خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد صفقة مع حركة حماس لإعادة ذويهم.وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "قبيل خطاب نتنياهو أمام الكونغرس (الليلة) نظم أهالي المختطفين مسيرة من ميدان ديزنغوف إلى ساحة المختطفين (قرب متحف تل أبيب للفنون)".وأضافت: "سيكون هناك بيان إعلامي لأهالي المختطفين وبث لخطاب رئيس الوزراء أمام الكونغرس. وتنتظر العائلات إشارة نتنياهو إلى الصفقة".