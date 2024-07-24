إستخفاف بعقول العالم.. هكذا علّقت "حماس" على خطاب نتنياهو

علّق عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس مساء اليوم، قائلاً إنه استخف بعقول من يسمعه.





ونشر الرشق على حسابه في "تلغرام" تعليقا مقتضبا، قال فيه: "خطاب المحرم نتنياهو.. حفلة أكاذيب.. واستخفاف بعقول العالم".

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