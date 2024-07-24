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الجيش الإسرائيلي يستعيد جثّة رهينة من غزة

Lebanon 24
24-07-2024 | 17:11
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أعلنت سلطات كيبوتس نير عوز، مساء الأربعاء، في بيان أن الجيش الإسرائيلي استعاد جثة مايا غورين التي كانت محتجزة رهينة في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
وجاء في البيان: "تبلّغنا هذا المساء أنه تمت استعادة جثة مايا غورين في عملية إنقاذ نفّذها الجيش. بعد أكثر من تسعة أشهر أعيدت إلى الوطن لتدفن فيه".
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وأوضح البيان أن "الجيش استعاد جثة الرهينة مايا غورين، 56 عاماً خلال عملية عسكرية في غزة يوم الأربعاء".
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