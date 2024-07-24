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حماس: خطاب نتنياهو في الكونغرس حفلة أكاذيب

Lebanon 24
24-07-2024 | 17:36
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قوبل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأميركي، مساء الأربعاء، بردود فلسطينية مند~دة.

وانتقد القيادي في حركة حماس عزت الرشق الخطاب الذي ألقاه نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي ووصفه بحفلة أكاذيب.
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وقال عزت الرشق عبر "تلغرام" إن "خطاب المجرم نتنياهو حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم"،
وقال المسؤول في حماس سامي أبو زهري لـ"رويترز" إن "خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي يظهر أنه لا يريد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضاف: "خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب ولن يفلح في التغطية على الفشل في مواجهة المقاومة أو التغطية على جرائم حرب الإبادة التي يمارسها جيشه ضد الشعب في قطاع غزة".
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