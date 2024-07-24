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عربي-دولي

متورطون في أعمال عنف... أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

Lebanon 24
24-07-2024 | 23:27
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فرضت أستراليا، يوم الخميس، عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية قالت إنهم متورطون في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وانغ في بيان إن الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على العنف وارتكابه ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في حوادث ضرب واعتداء جنسي وتعذيب وفي بعض الحالات قتل.
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ونقلت رويترز عن المسؤولة الإسرائيلية قولا: "إننا ندعو إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين ووقف نشاطها الاستيطاني المستمر الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".


 تأتي خطوة الحكومة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردا على العنف في الضفة الغربية.

وتزايدت أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون فيالضفة الغربية وسط استمرار الحرب الدائرة في غزة والتي أشعل فتيلها هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الاول.

وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام. (سكاي نيوز)
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