ركل وجهه بوحشية.. فيديو مروّع لشرطي يضرب شاباً بعنف وسط مطار مانشستر!

فيما تظهر بجانبه سيدة محجبة كانت تحاول حمايته ومساعدته

وثق مقطع فيديو أثار ضجة في بريطانيا، قيام ضابط شرطة بضرب شاب أعزل ملقى على الأرض في مطار مانشستر البريطاني، بشكل وحشي وعنيف للغاية.ويظهر الفيديو الضابط الذي يرتدي الزي الرسمي وهو يحمل مسدس صعق كهربائي فوق رجل على الأرض، قبل أن يركله بعنف شديد على وجهه ثم يدوس على رأسه، بينما يصرخ ضباط آخرون على أناس شاهدوا ما يحدث بالبقاء بعيداً عن المكان وسط نظرات من الصدمة أحاطت بالواقعة.🚨 Police officer kicks man in face whilst he‘ on the floor and not resisting.What's going on here @gmpolice?Location: Manchester Airport pic.twitter.com/cL8OtG0eyY— DOAM (@doamuslims) July 24, 2024