ركل وجهه بوحشية.. فيديو مروّع لشرطي يضرب شاباً بعنف وسط مطار مانشستر!





ويظهر الفيديو الضابط الذي يرتدي الزي الرسمي وهو يحمل مسدس صعق كهربائي فوق رجل على الأرض، قبل أن يركله بعنف شديد على وجهه ثم يدوس على رأسه فيما تظهر بجانبه سيدة محجبة كانت تحاول حمايته ومساعدته ، بينما يصرخ ضباط آخرون على أناس شاهدوا ما يحدث بالبقاء بعيداً عن المكان وسط نظرات من الصدمة أحاطت بالواقعة.

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🚨 Police officer kicks man in face whilst he‘ on the floor and not resisting.



What's going on here @gmpolice?



Location: Manchester Airport pic.twitter.com/cL8OtG0eyY



— DOAM (@doamuslims) July 24, 2024 وثق مقطع فيديو أثار ضجة في بريطانيا، قيام ضابط شرطة بضرب شاب أعزل ملقى على الأرض في مطار مانشستر البريطاني، بشكل وحشي وعنيف للغاية.ويظهر الفيديو الضابط الذي يرتدي الزي الرسمي وهو يحمل مسدس صعق كهربائي فوق رجل على الأرض، قبل أن يركله بعنف شديد على وجهه ثم يدوس على رأسه، بينما يصرخ ضباط آخرون على أناس شاهدوا ما يحدث بالبقاء بعيداً عن المكان وسط نظرات من الصدمة أحاطت بالواقعة.🚨 Police officer kicks man in face whilst he‘ on the floor and not resisting.What's going on here @gmpolice?Location: Manchester Airport pic.twitter.com/cL8OtG0eyY— DOAM (@doamuslims) July 24, 2024

من جانبها، علقت شرطة مانشستر بالقول إن الضباط تعرضوا للهجوم أثناء محاولتهم اعتقال شخص ما بعد شجار في المبنى رقم 2 بالمطار يوم الثلاثاء، وفق ما نقلته شبكة "BBC" البريطانية.



وأقرت الشرطة "بمخاوف سوء السلوك من الشرطة في الفيديو"، وأنه يتم النظر فيه من قبل مديرية معايير المهنيين.



كما قال متحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء الضباط إلى المطار بعد تقارير عن مشادة بين أفراد، وأضاف أن ثلاثة منهم "تعرضوا للكم على الأرض" في "اعتداء عنيف" عندما حاولوا اعتقال أحد المشتبه بهم. ونظرا لأن الضباط الحاضرين كانوا من الضباط الحاملين للأسلحة، فقد كان هناك خطر واضح أثناء هذا الاعتداء من أخذ أسلحتهم النارية منهم.



وتم القبض على أربعة رجال في مكان الحادث بتهمة الاعتداء على عمال خدمة الطوارئ، ونقل ثلاثة ضباط إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأصيب أحدهم بكسر في الأنف.



وقال أحد المسافرين شاهد ما حدث عند مروره عبر ممر الوافدين لشبكة "BBC" إن الشرطة اقتربت من أحد الرجال، في أوائل العشرينات من عمره، وأخبرته أنه رجل مطلوب، قبل أن تقوم "بتثبيته على الحائط". ثم "بدأ رجل آخر في مهاجمة الشرطة."



كما قال عمار مينهاس إن الرجل الذي كان مثبتا على الحائط بدأ بلكم الضباط، وتم صعقه بالصاعق الكهربائي، وسقط على الأرض، عندها ركله الشرطي وضربه بعنف". (العربية)