خلال خطاب نتانياهو بالكونغرس.. اعتقال محتجين من أقارب الرهائن لدى حماس

أعلنت شرطة الكابيتول الأميركي، الأربعاء، عن اعتقال 6 أشخاص من أقارب الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وذلك خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الكابيتول، بريانا بيرتش، إن المعتقلين قاموا بـ"تعطيل" الخطاب من داخل قاعة مجلس النواب، حسبما نقل موقع "أكسيوس".

Advertisement

وأضافت أنه تم توجيه التهم إلى هؤلاء الأشخاص بموجب قانون محلي يحظر "المسيرات أو التظاهر أو الاعتصام داخل أي من مباني الكابيتول".

وارتدى المحتجون قمصانا تحمل عبارة "أبرم الصفقة الآن"، لمطالبة نتانياهو بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ أكثر من تسعة أشهر.

وجميع الذين تم اعتقالهم هم من أفراد عائلات الرهائن الذين إما لا يزالون محتجزين لدى حماس أو ماتوا في الأسر.

وفي بيان لهم، قال أفراد عائلات الرهائن: "جئنا إلى الولايات المتحدة للدعوة إلى صفقة تعيد جميع الرهائن إلى الوطن الآن. ارتدى بعضنا قميصا يدعو رئيس وزرائنا إلى إبرام تلك الصفقة أخيراً، لأن هذه مسؤوليته".

ويأتي هذا الحدث في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق مع حماس، وسط مخاوف متزايدة على مصير الرهائن المتبقين في غزة.

وتجمع آلاف المحتجين المعارضين للحرب، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بالقرب من مبنى الكابيتول الأميركي وحمل بعضهم الأعلام الفلسطينية.

ووضعت لافتات على منصة أقامها المحتجون تقول إن الزعيم الإسرائيلي "مجرم حرب مطلوب للعدالة"، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال التي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدارها.

وتغيب عشرات المشرعين الديمقراطيين عن الجلسة التي ألقي فيها نتانياهو كلمته، وذلك في تعبير عن استيائهم من مقتل آلاف المدنيين والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحملة الإسرائيلية في غزة.

وينفي نتانياهو بشدة اتهامات ارتكاب جرائم حرب.

وقال نتانياهو في بداية كلمته إنه "يتعين على أميركا وإسرائيل أن تقفا معا"، وشكر الرئيس الأميركي، جو بايدن، على "دعمه المخلص لإسرائيل".

وهذه الكلمة هي الرابعة له أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، ليتخطى بذلك رئيس الوزراء البريطاني في زمن الحرب ونستون تشرشل الذي ألقى مثل هذه الخطابات ثلاث مرات.

وتجمع المتظاهرون رافعين أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات يسارية أو آيات من الإنجيل، أمام مبنى الكابيتول داعين لوقف لإطلاق النار واعتقال نتانياهو فيما يسعى مدعون في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحقه، بحسب وكالة "فرانس برس". (الحرة)