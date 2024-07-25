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عربي-دولي

واشنطن: الأونروا ليست منظمة ارهابية

Lebanon 24
25-07-2024 | 01:19
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انتقدت الولايات المتحدة بشدة مشروع قانون إسرائيليا يصف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها "منظمة إرهابية"، بحسب "وفا".
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافة :"إن الأونروا ليست منظمة إرهابية ونحن نحض الحكومة الإسرائيلية والكنيست على تعليق إقرار هذا التشريع".
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واعتبر أن "هجمات الحكومة الإسرائيلية على الأونروا غير ضرورية إطلاقا لأنها لا تدفع قدما بقضية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة"، مؤكدا أن "واشنطن تواصل دعم عمل الوكالة".
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