واشنطن: الأونروا ليست منظمة ارهابية

انتقدت الولايات المتحدة بشدة مشروع قانون إسرائيليا يصف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها "منظمة إرهابية"، بحسب "وفا".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافة :"إن الأونروا ليست منظمة إرهابية ونحن نحض الحكومة الإسرائيلية والكنيست على تعليق إقرار هذا التشريع".واعتبر أن "هجمات الحكومة الإسرائيلية على الأونروا غير ضرورية إطلاقا لأنها لا تدفع قدما بقضية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة"، مؤكدا أن "واشنطن تواصل دعم عمل الوكالة".