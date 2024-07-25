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كارثة بيئية في الفلبين.. غرق ناقلة تحمل 1.4 مليون ليتر وقود وفيديو يوثق

Lebanon 24
25-07-2024 | 01:17
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نجا 16 بحارا وفقد واحد، في غرق ناقلة ترفع علم دولة الفلبين محملة بـ1.4 مليون ليتر من الوقود الصناعي قبالة العاصمة مانيلا، وتجري حاليا عمليات لمكافحة تسرب الوقود إلى المياه.
 
ووقعت الحادثة في خليج مانيلا، على بعد حوالي 7 كيلومترات (4.3 ميل) قبالة بلدية ليماي في مقاطعة باتان، بالقرب من العاصمة، في الساعات الأولى من فجر يوم الخميس.
 
وقال وزير النقل الفلبيني خايمي باوتيستا في مؤتمر صحافي: "تمكنا من إنقاذ 16 من أصل 17 من أفراد الطاقم، وفقد شخص واحد".

وأشار باوتيستا إلى أن "الرياح القوية والأمواج المرتفعة تعرقل جهود الاستجابة لحالة الطوارئ".

وقال خفر السواحل الفلبيني في تقرير له إن السفينة The MT Terra Nova "انقلبت وغرقت في النهاية".

ولفت إلى أنه يحقق في "ما إذا كانت هناك عوامل طقس في المياه عند وقوع الحادث البحري".

وفي أعقاب حادثة الغرق تم اكتشاف وجود بقعة نفطية وجرى بعدها استنفار أفراد حماية البيئة البحرية للمساعدة على احتوائها.
 
 
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