تحطم مروحية عسكرية روسية.. وهذا مصير طاقمها

تحطمت هليكوبتر عسكرية روسية من طراز مي-28، في منطقة كالوغا جنوب غربي موسكو، مما أدى إلى مقتل طاقمها، وفق ما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع.

وبحسب الوزارة، فإن عطلا فنيا هو على الأرجح السبب وراء الحادث.



ولم تذكر الوزارة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، إلا أن طاقم مثل هذه الهليكوبتر يتألف عادة من شخصين.



وتمثل الطائرة "مي-28 إن إم" الجيل الجديد من المروحيات الهجومية الروسية، التي يمكنها العمل في جميع الأحوال الجوية وتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام تشمل تدمير المركبات المدرعة، وضرب الأهداف الجوية المنخفضة، إضافة إلى مهام الاستطلاع الجوي وتحديد الأهداف للمروحيات والطائرات الأخرى. (العربية)