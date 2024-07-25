Advertisement

عربي-دولي

بمنطقة صناعية في مصر... اندلاع حريق كبير في مصنع "دهانات" (فيديو)

Lebanon 24
25-07-2024 | 01:55
A-
A+
Doc-P-1226327-638574947457406761.jpg
Doc-P-1226327-638574947457406761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق كبير في مصنع "إيفا" للدهانات بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 تشرين الاول في محافظة الجيزة بمصر، حيث تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران.


وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحريق، حيث دفعت بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المجاورات وقال شهود عيان إن براميل "التنر" في المصنع تتطاير ما أحدث رعبا.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للحظة الحريق والانفجارات التي أعقبته بسبب براميل "التنر".
 
 
Advertisement

 
وأكد الفحص المبدئي لفرق المعمل الجنائي الذي يواصل معاينة حريق مصنع إيفا رويال للدهانات أن سبب الحريق ماس كهربائي وقع بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال على أجهزة التكييف بداخل المصنع مما أدى الي حدوث حريق داخل المصنع امتدت إلى براميل "التنر والدهانات" وفق ماأفاد موقع "فيتو".


وأشار الفحص المبدئي إلى أن اشتعال النيران في براميل "التنر" أدى إلى انفجارها وامتداد النيران إلى معظم محتويات المصنع من مواد كيمياوية وبراميل وغرف داخل المصنع.


ولم تعلن الجهات المعنية حتى اللحظة وقوع إصابات أو وفيات جراء الحريق. (روسيا اليوم)
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:02 | 2024-07-25
04:43 | 2024-07-25
04:23 | 2024-07-25
04:04 | 2024-07-25
03:57 | 2024-07-25
03:41 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24