بمنطقة صناعية في مصر... اندلاع حريق كبير في مصنع "دهانات" (فيديو)

اندلع حريق كبير في مصنع "إيفا" للدهانات بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 تشرين الاول في محافظة الجيزة بمصر، حيث تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران.





وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحريق، حيث دفعت بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المجاورات وقال شهود عيان إن براميل "التنر" في المصنع تتطاير ما أحدث رعبا.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للحظة الحريق والانفجارات التي أعقبته بسبب براميل "التنر".

#كارثة في المنطقة الصناعية في اكتوبر #عاجل براميل التنر بتطير في الجو حريق في #مصنع_إيفا بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر pic.twitter.com/4vQJm0fPxg — amiralmasry (@AmirAlm77938609) July 25, 2024 Advertisement



وأكد الفحص المبدئي لفرق المعمل الجنائي الذي يواصل معاينة حريق مصنع إيفا رويال للدهانات أن سبب الحريق ماس كهربائي وقع بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال على أجهزة التكييف بداخل المصنع مما أدى الي حدوث حريق داخل المصنع امتدت إلى براميل "التنر والدهانات" وفق ماأفاد موقع "فيتو".





وأشار الفحص المبدئي إلى أن اشتعال النيران في براميل "التنر" أدى إلى انفجارها وامتداد النيران إلى معظم محتويات المصنع من مواد كيمياوية وبراميل وغرف داخل المصنع.





ولم تعلن الجهات المعنية حتى اللحظة وقوع إصابات أو وفيات جراء الحريق. (روسيا اليوم)