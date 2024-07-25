بوتين خلال لقائه الأسد في موسكو: الوضع في الشرق الأوسط يتجه نحو التصعيد

أعلن الكرملين صباح اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع مع نظيره السوري بشار الأسد في موسكو أمس الأربعاء.



Advertisement وتابع: "آمل أن نتمكن من مناقشة علاقاتنا التجارية والاقتصادية أيضا وهناك اتجاهات واعدة فيها". وكشف بوتين، خلال لقائه الأسد "أننا سنناقش العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة"، موضحًا أنّ "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك سوريا يتجه نحو التصعيد".وتابع: "آمل أن نتمكن من مناقشة علاقاتنا التجارية والاقتصادية أيضا وهناك اتجاهات واعدة فيها".

ومن جهته، أشار الأسد الى أن زيارته اليوم تتزامن مع الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات بين البلدين.