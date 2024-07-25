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عربي-دولي

بوتين خلال لقائه الأسد في موسكو: الوضع في الشرق الأوسط يتجه نحو التصعيد

Lebanon 24
25-07-2024 | 02:41
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أعلن الكرملين صباح اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع مع نظيره السوري بشار الأسد في موسكو أمس الأربعاء.
 
وكشف بوتين، خلال لقائه الأسد "أننا سنناقش العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة"، موضحًا أنّ "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك سوريا يتجه نحو التصعيد".
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وتابع: "آمل أن نتمكن من مناقشة علاقاتنا التجارية والاقتصادية أيضا وهناك اتجاهات واعدة فيها".
ومن جهته، أشار الأسد الى أن زيارته اليوم تتزامن مع الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات بين البلدين.
وقال: "مر بلدانا خلال العقود الماضية باختبارات صعبة للغاية، وحافظت العلاقات بين بلدينا على الثقة (المتبادلة)، وهذا مؤشر على نضج شعبينا".
 

وختم حديثه قائلاً: "في ظل الأحداث التي يشهدها العالم أجمع والمنطقة الأوراسية، فإن اجتماعنا اليوم يعتبر بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل تطورات الأوضاع، والآفاق والسيناريوهات المحتملة". (روسيا اليوم)
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