Advertisement

عربي-دولي

نشر 75 ألف شرطي وجندي وحارس أمن.. باريس تتحول لثكنة عسكرية قبيل افتتاح الأولمبياد

Lebanon 24
25-07-2024 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1226345-638574992110795289.jpg
Doc-P-1226345-638574992110795289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعيش العاصمة الفرنسية باريس استنفارا أمنيا غير مسبوق استعدادا لتأمين حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024، المقررة غداً الجمعة (26 تموز – 11آب ) والألعاب البارالمبية (28 آب – 8 أيلول).
Advertisement

وتم الإعلان عن أكبر عملية نشر لقوات الأمن في تاريخ فرنسا، مع نشر ما يصل إلى 75 ألف شرطي وجندي وحارس أمن في دوريات في باريس في أي وقت.

وتم إغلاق الطرق ومحطات المترو، وتم نصب حوالي 44 ألف حاجز، وإنشاء نظام متطور من رموز الاستجابة السريعة QR code للسكان وغيرهم ممن يسعون للوصول إلى نهر السين وجزره.

وسيتواجد نحو 100 من غواصي إزالة الألغام في حفل الافتتاح، للتدخل في حالة اكتشاف عبوة ناسفة خلال العرض النهري.

وستشهد أسطح باريس على طول نهر السين نشر رماة "النقاط العالية"، لتحييد أي مسلّح قد يستهدف الحشود.

والاستنفار الأمني في سماء باريس كما في شوارعها عال للغاية، حيث تم الإعلان عن غلاف جوي على مسافة 150 كلم حيث سيُعتبر "منطقة محظورة موقتاً" أمام الحركة الجوية خلال يوم الافتتاح.

وستتوقف الحركة الجوية في مطاري باريس شارل ديغول وباريس أورلي، وكذلك في مطار بوفيه، كما ستقوم القوات الجوية بالتنسيق بخصوص المواجهة ضد الطائرات بدون طيار.

يأتي ذلك فيما صرح الادعاء في باريس أمس الأربعاء بأنه اعتقل رجلا روسي المولد عمره 40 عاما الثلاثاء في شقته بباريس للاشتباه في تخطيطه "لزعزعة استقرار الألعاب الأولمبية."

واتهم "بالقيام بعمل استخباراتي بالنيابة عن قوة أجنبية،" بهدف "اثارة عداوات في فرنسا،" وهي جرائم تعاقب بالسجن 30 عاما، وفقا للبيان الصادر عن مكتب مدعي باريس.

وخلال التفتيش الرسمي لمنزله في باريس، عثرت الشرطة على أغراض "تثير مخاوف بشأن نيته تنظيم أحداث على الأرجح ستزعزع استقرار الألعاب الأولمبية."

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين في مقابلة الأربعاء إن شابا اعتقل في جرندة، منطقة جنوب غرب فرنسا، للاشتباه في "التخطيط لعمل عنيف ضد الألعاب الأولمبية."(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:02 | 2024-07-25
04:43 | 2024-07-25
04:23 | 2024-07-25
04:04 | 2024-07-25
03:57 | 2024-07-25
03:41 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24