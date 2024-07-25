نشر 75 ألف شرطي وجندي وحارس أمن.. باريس تتحول لثكنة عسكرية قبيل افتتاح الأولمبياد

Advertisement

تعيش العاصمة الفرنسية باريس استنفارا أمنيا غير مسبوق استعدادا لتأمين حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024، المقررة غداً الجمعة (26 تموز – 11آب ) والألعاب البارالمبية (28 آب – 8 أيلول).وتم الإعلان عن أكبر عملية نشر لقوات الأمن في تاريخ فرنسا، مع نشر ما يصل إلى 75 ألف شرطي وجندي وحارس أمن في دوريات في باريس في أي وقت.وتم إغلاق الطرق ومحطات المترو، وتم نصب حوالي 44 ألف حاجز، وإنشاء نظام متطور من رموز الاستجابة السريعة QR code للسكان وغيرهم ممن يسعون للوصول إلى نهر السين وجزره.وسيتواجد نحو 100 من غواصي إزالة الألغام في حفل الافتتاح، للتدخل في حالة اكتشاف عبوة ناسفة خلال العرض النهري.وستشهد أسطح باريس على طول نهر السين نشر رماة "النقاط العالية"، لتحييد أي مسلّح قد يستهدف الحشود.والاستنفار الأمني في سماء باريس كما في شوارعها عال للغاية، حيث تم الإعلان عن غلاف جوي على مسافة 150 كلم حيث سيُعتبر "منطقة محظورة موقتاً" أمام الحركة الجوية خلال يوم الافتتاح.وستتوقف الحركة الجوية في مطاري باريس شارل ديغول وباريس أورلي، وكذلك في مطار بوفيه، كما ستقوم القوات الجوية بالتنسيق بخصوص المواجهة ضد الطائرات بدون طيار.يأتي ذلك فيما صرح الادعاء في باريس أمس الأربعاء بأنه اعتقل رجلا روسي المولد عمره 40 عاما الثلاثاء في شقته بباريس للاشتباه في تخطيطه "لزعزعة استقرار الألعاب الأولمبية."واتهم "بالقيام بعمل استخباراتي بالنيابة عن قوة أجنبية،" بهدف "اثارة عداوات في فرنسا،" وهي جرائم تعاقب بالسجن 30 عاما، وفقا للبيان الصادر عن مكتب مدعي باريس.وخلال التفتيش الرسمي لمنزله في باريس، عثرت الشرطة على أغراض "تثير مخاوف بشأن نيته تنظيم أحداث على الأرجح ستزعزع استقرار الألعاب الأولمبية."وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين في مقابلة الأربعاء إن شابا اعتقل في جرندة، منطقة جنوب غرب فرنسا، للاشتباه في "التخطيط لعمل عنيف ضد الألعاب الأولمبية."(العربية)