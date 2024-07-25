Advertisement

عربي-دولي

أوباما يشيد بصدق بايدن والإعلام الأميركي يكشف توقيت إعلان دعمه لهاريس

Lebanon 24
25-07-2024 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1226367-638575026415509183.png
Doc-P-1226367-638575026415509183.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشاد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بصدق الرئيس جو بايدن في خدمة "القضية المقدسة" للولايات المتحدة الأمريكية، فيما كشف الإعلام الأمريكي توقيت إعلان دعمه لترشح كامالا هاريس.


وقالت قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية إن أوباما ونائبة الرئيس كامالا هاريس على اتصال وثيق منذ أن أعلنت ترشحها للرئاسة يوم الأحد، وأجريا محادثات متعددة هذا الأسبوع مع بدء حملتها.
Advertisement
 
ونقلت القناة عن مصادر قولها إن أوباما دعم بشكل خاص ترشيح هاريس للرئاسة ويخطط لتأييدها قريبا، من دون تحديد التوقيت الدقيق لذلك.
وقالت المصادر المطلعة على المناقشات إن مساعدي أوباما وهاريس ناقشوا أيضا الترتيبات اللازمة لظهورهما معا في الحملة الانتخابية، على الرغم من عدم تحديد موعد.
وقال شخصان مطلعان على الأمر إن ميشيل أوباما تدعم أيضا ترشيح هاريس.
من جهة أخرى، وجه أوباما تحية للرئيس جو بايدن عقب كلمته التي أعلن خلالها أمس اعتكافه عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في تشرين الثاني المقبل.
وقال في تغريدة عبر صفحته على موقع "أكس"، إن "القضية المقدسة لهذا البلد أكبر من أي واحد منا.لقد ظل جو بايدن صادقا مع هذه الكلمات مرارا وتكرارا طوال حياته في خدمة الشعب الأمريكي. شكرا لك".


وكان بايدن أعلن انسحابه من السباق الرئاسي، مؤكدا تأييده ترشح نائبته كامالا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي الأميركي. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:02 | 2024-07-25
04:43 | 2024-07-25
04:23 | 2024-07-25
03:57 | 2024-07-25
03:41 | 2024-07-25
03:38 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24