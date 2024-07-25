أوباما يشيد بصدق بايدن والإعلام الأميركي يكشف توقيت إعلان دعمه لهاريس

أشاد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بصدق الرئيس جو بايدن في خدمة "القضية المقدسة" للولايات المتحدة الأمريكية، فيما كشف الإعلام الأمريكي توقيت إعلان دعمه لترشح كامالا هاريس.





وقالت قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية إن أوباما ونائبة الرئيس كامالا هاريس على اتصال وثيق منذ أن أعلنت ترشحها للرئاسة يوم الأحد، وأجريا محادثات متعددة هذا الأسبوع مع بدء حملتها.

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ونقلت القناة عن مصادر قولها إن أوباما دعم بشكل خاص ترشيح هاريس للرئاسة ويخطط لتأييدها قريبا، من دون تحديد التوقيت الدقيق لذلك.

وقالت المصادر المطلعة على المناقشات إن مساعدي أوباما وهاريس ناقشوا أيضا الترتيبات اللازمة لظهورهما معا في الحملة الانتخابية، على الرغم من عدم تحديد موعد.

وقال شخصان مطلعان على الأمر إن ميشيل أوباما تدعم أيضا ترشيح هاريس.

من جهة أخرى، وجه أوباما تحية للرئيس جو بايدن عقب كلمته التي أعلن خلالها أمس اعتكافه عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وقال في تغريدة عبر صفحته على موقع "أكس"، إن "القضية المقدسة لهذا البلد أكبر من أي واحد منا.لقد ظل جو بايدن صادقا مع هذه الكلمات مرارا وتكرارا طوال حياته في خدمة الشعب الأمريكي. شكرا لك".





وكان بايدن أعلن انسحابه من السباق الرئاسي، مؤكدا تأييده ترشح نائبته كامالا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي الأميركي. (روسيا اليوم)