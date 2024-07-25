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لأسباب "شخصية".. مقتل 3 جنود بتبادل لإطلاق النار بين جنود أوكرانيين!

Lebanon 24
25-07-2024 | 04:23
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أعلنت فرقة في الجيش الأوكراني أمس الأربعاء ان 3 جنود قتلوا وأصيب 4 بجروح خطرة في تبادل لإطلاق النار بين جنود أوكرانيين متمركزين في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

وذكرت فرقة خورتيتسيا في بيان أن "الجنود استخدموا أسلحة نارية في إحدى الوحدات في إطار علاقات شخصية. قُتل 3 جنود وجرح 4 آخرون".
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وأشارت إلى أن إصابات الجرحى "خطيرة"، لافتة إلى أن قوات الأمن موجودة في مكان الواقعة.

وأضافت أن المسؤولين "يتخذون كل التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلا"، وفقا لوكالة فرانس برس.

ولم تتضح ملابسات الواقعة بعد. ولم يحدد الجيش المسؤول عن الواقعة، بل اكتفى بالقول إن الأسلحة استخدمت لأسباب "شخصية" لا عسكرية.

ويُعتبر العنف بين العسكريين قضية حساسة في أوكرانيا، لكن حوادث إطلاق النار نادرة الحدوث.(سكاي نيوز)


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