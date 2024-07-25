كيف علّقت موسكو على اتصالات "المسار الثاني" مع الأميركيين؟

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن اتصالات "المسار الثاني" التي يجريها الخبراء الروس والأميركان بشأن أوكرانيا لا جدوى لها في هذه المرحلة بسبب "تحيز الأميركيين".





ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تأكيدها أن "اتصالات المسار الثاني التي تعني التفاعل بين خبراء العلوم السياسية وممثلين آخرين عن المجتمع العلمي والأكاديمي، جرت بالفعل منذ فترة في دولة ثالثة".

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جاء ذلك بعد أن ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق أن موسكو وواشنطن أجرتا اتصالات غير معلنة عبر "المسار الثاني" لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وأضافت زاخاروفا أن "الخارجية الروسية تتلقى معلومات حول محتوى مثل هذه "المشاورات"، رغم أنها لا تعتبرها ذات جدوى في هذه المرحلة من العملية العسكرية الخاصة بسبب التحيز المتعمد المناهض روسيا الذي تبديه الولايات المتحدة ودول غير صديقة أخرى". (روسيا اليوم)