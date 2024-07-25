Advertisement

عربي-دولي

كيف علّقت موسكو على اتصالات "المسار الثاني" مع الأميركيين؟

Lebanon 24
25-07-2024 | 04:43
A-
A+
Doc-P-1226379-638575047244032752.jpg
Doc-P-1226379-638575047244032752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن اتصالات "المسار الثاني" التي يجريها الخبراء الروس والأميركان بشأن أوكرانيا لا جدوى لها في هذه المرحلة بسبب "تحيز الأميركيين".


ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تأكيدها أن "اتصالات المسار الثاني التي تعني التفاعل بين خبراء العلوم السياسية وممثلين آخرين عن المجتمع العلمي والأكاديمي، جرت بالفعل منذ فترة في دولة ثالثة".
Advertisement
جاء ذلك بعد أن ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق أن موسكو وواشنطن أجرتا اتصالات غير معلنة عبر "المسار الثاني" لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
وأضافت زاخاروفا أن "الخارجية الروسية تتلقى معلومات حول محتوى مثل هذه "المشاورات"، رغم أنها لا تعتبرها ذات جدوى في هذه المرحلة من العملية العسكرية الخاصة بسبب التحيز المتعمد المناهض روسيا الذي تبديه الولايات المتحدة ودول غير صديقة أخرى". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-07-25
07:31 | 2024-07-25
07:18 | 2024-07-25
07:01 | 2024-07-25
07:00 | 2024-07-25
06:21 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24