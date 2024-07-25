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عربي-دولي
فنسنت عاد إلى الحياة بعد 45 دقيقة من وفاته... ماذا رأى في العالم الآخر؟
Lebanon 24
25-07-2024
|
05:21
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أفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أنّ الأميركي فنسنت تولمان توفي لمدة 45 دقيقة سريريا، وبعد عودته إلى الحياة تحدث عما رآه في العالم الآخر.
وقال فنست تولمان إنه تم إنعاشه من قبل أحد الأطباء، بعد أن توفي رسميا لمدة 45 دقيقة، وقضى الأيام الثلاثة التالية في غيبوبة.
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وقد تحدث تولمان الذي أعلن عن وفاته بعد تناول جرعة زائدة من مكمل غذائي لبناء الجسم، لبرنامج Coming Home على "يوتيوب" عما رآه بعد وفاته، وقال إنه شاهد المسعفين الذين قرروا أنه لا يمكن إنقاذه ووضعوه في كيس أسود للجثث.
وأضاف أنه كان قادرا على إلقاء نظرة إلى العالم الأخر، بعد تعرضه لتجربة موت مؤلمة.
وادعى الرجل أن المسعفين حاولوا إنعاشه ولم ينجحوا في ذلك، ثم وضعوه في كيس الجثث وشرعوا في نقله إلى المستشفى.
وقال إنه شاهد كل شيء، كما لو كان ذلك في فيلم سينمائي. كما أنه بدأ يرى كل ما فعله من الأشياء السيئة حتى عندما كان طفلا صغيرا. (الحرة)
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