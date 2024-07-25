بركان "بيزيمياني" في روسيا يقذف عمودا من الرماد مرتين

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أفاد معهد علم البراكين والزلازل التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، أن بركان بيزيمياني قذف عمودا من الرماد مرتين، وصل ارتفاعه في كل مرة إلى 3 كم.وجاء في بيان المعهد: "قذف بركان بيزيمياني في كامتشاتكا عمودا من الرماد البركاني إلى ارتفاع ثلاثة كيلومترات فوق مستوى سطح البحر مرتين خلال النهار، وانتشر الرماد في اتجاه الجنوب الغربي من البركان على مسافة 50 كيلومترا".وتجدر الإشارة إلى أن علماء البراكين، أعلنوا عن اشتداد ثوران بركان بيزيمياني في كامتشاتكا ويتوقعون قذف الرماد على ارتفاع يصل إلى 15 كيلومترا فوق مستوى سطح البحر، لذلك منح اللون البرتقالي لأنه يشكل خطورة على الرحلات الجوية.ويقع بركان بيزيمياني في شمال كامتشاتكا وهو جزء من مجموعة بركان كلوتشيفسكي، ويبعد عن قرية كليوتشي، مسافة 40 كيلومترا. (روسيا اليوم)