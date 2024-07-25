في أوّل ظهور لإسرائيل في الأولمبياد.. شاهدوا بالصور ما حصل خلال مباراة في كرة القدم

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وسط قلق كبير من السلطات الفرنسية والمنظمين لدورة الألعاب الاولمبية، شهد يوم أمس أول ظهور إسرائيلي في البطولة، وذلك في منافسات كرة القدم.وعلى استاد حديقة الأمراء في باريس، واجه منتخب إسرائيل الأولمبي نظيره المالي، وسط عاصفة من صافرات الاستهجان.وانطلقت الصافرات بكثافة، خلال عزف النشيد الوطني لإسرائيل، كما ارتفعت أعداد من الأعلام الفلسطينية في المدرجات.ولكن وفقا لوكالة رويترز، فان السلطات الفرنسية كانت سعيدة، بعد مرور المباراة دون أعمال شغب أو تهديدات أمنية حقيقية. (سكاي نيوز)