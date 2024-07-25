توقيف 7 أشخاص في بلجيكا للاشتباه بإعدادهم لهجوم إرهابي

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أوقف سبعة أشخاص اليوم الخميس في بلجيكا للاشتباه بإعدادهم لهجوم "إرهابي"، وقالت النيابة العامة الاتحادية عن تنفيذ 14 مداهمة في أنحاء البلاد.وقالت النيابة العامة في بيان "جميع الذين قبض عليهم يشتبه في مشاركتهم في نشاطات مجموعة إرهابية وتمويل الإرهاب والتحضير لهجوم إرهابي".وقال المتحدث باسم النيابة العامة أرنو دوترومون لوكالة "فرانس برس": "ليس لدينا أي تفاصيل في الوقت الحاضر حول المواقع أو الأهداف، لكن ما عثر عليه يحملنا على الاعتقاد بأنه كان يجري الإعداد لاعتداء". (العربية)