حلّ مجلس النواب في الأردن... والإنتخابات في هذا الموعد

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوماً ملكياً بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الخميس.



وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول المقبل يوماً للاقتراع في انتخابات مجلس النواب العشرين في تاريخ الأردن. (العربية)

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