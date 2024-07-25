30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خطر جسيم على جميع أنواع الطائرات.. بركان في روسيا يهدد الرحلات
Lebanon 24
25-07-2024
|
07:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المكتب الإعلامي للمديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في كامتشاتكا أن بركان بيزيمياني قذف يوم 25 تموز عمودا من الرماد البركاني الخطير، ارتفاعه 12 كم.
ويشير بيان المكتب إلى أن البركان منح اللون الأحمر، لأنه أصبح يشكل خطورة على الرحلات الجوية المحلية والعالمية.
Advertisement
وجاء في البيان: "تشكل دقائق الرماد البركاني خطرا جسيما على جميع أنواع الطائرات التي تحلق فوق كامتشاتكا على الخطوط المحلية والدولية".
ووفقا للبيان، ينتشر عمود الرماد البركاني شرقا باتجاه بحر بيرينغ. مشيرا إلى عدم وجود مناطق مأهولة بالسكان على طول مساره، ولكن العلماء يحذرون من خطورة الاقتراب من البركان.
ويشير خبراء معهد علم البراكين والزلازل التابع لفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية إلى أن ثوران البركان لا يشكل تهديدا للمناطق المأهولة القريبة، ولكنه يشكل خطرا على السياح والعاملين في مكمن كومروش لرواسب الذهب والفضة، وكذلك الرحلات الجوية.
ويقول أليكسي أوزيروف مدير المعهد: "كان ثوران البركان متوقعا، لذلك أغلقت الطرق السياحية في المنطقة مسبقا. ويحتمل أن تفتح خلال 2-3 أيام المقبلة، ولكن يجب عدم الاقتراب من البركان من الشرق، حيث تتدفق الحمم البركانية، كما لا ينبغي تسلق منحدرات البركان، التي تسيل على طولها الحمم البركانية المتوهجة باستمرار".
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
02:15 | 2024-07-25
25/07/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحر أخرجها من مخابئها: الأفاعي مُنتشرة في لبنان.. هل لدغتها قاتلة؟ (صور)
Lebanon 24
الحر أخرجها من مخابئها: الأفاعي مُنتشرة في لبنان.. هل لدغتها قاتلة؟ (صور)
02:30 | 2024-07-25
25/07/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنتهي معركة لبنان قريباً؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
Lebanon 24
هل ستنتهي معركة لبنان قريباً؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
15:45 | 2024-07-24
24/07/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهزّ الجنوب الآن.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهزّ الجنوب الآن.. ماذا يجري؟
16:18 | 2024-07-24
24/07/2024 04:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة.. جيسيكا عازار ببطن منتفخ في أواخر أشهر حملها (صور)
Lebanon 24
بدت مُتعبة.. جيسيكا عازار ببطن منتفخ في أواخر أشهر حملها (صور)
04:51 | 2024-07-25
25/07/2024 04:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:07 | 2024-07-25
الجزائر تستنكر موقف فرنسا بشأن الصحراء الغربية
12:38 | 2024-07-25
اليونيفيل: لا يزال هناك مجال للحل السياسي بين لبنان وإسرائيل
12:29 | 2024-07-25
أكثر من 20 شخصًا فقدوا حياتهم.. موجة حرّ قوية تضرب المغرب
12:00 | 2024-07-25
"هآرتس": لهذا السبب ذهب نتنياهو إلى الكونغرس
11:44 | 2024-07-25
الحوثي: كل ما يقوم به العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام
11:39 | 2024-07-25
هجوم جوي لـ"حزب الله".. طائراته أصابت هذا الهدف
فيديو
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
25/07/2024 20:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
25/07/2024 20:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
25/07/2024 20:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24