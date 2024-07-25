خطر جسيم على جميع أنواع الطائرات.. بركان في روسيا يهدد الرحلات

Advertisement

أعلن المكتب الإعلامي للمديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في كامتشاتكا أن بركان بيزيمياني قذف يوم 25 تموز عمودا من الرماد البركاني الخطير، ارتفاعه 12 كم.ويشير بيان المكتب إلى أن البركان منح اللون الأحمر، لأنه أصبح يشكل خطورة على الرحلات الجوية المحلية والعالمية.وجاء في البيان: "تشكل دقائق الرماد البركاني خطرا جسيما على جميع أنواع الطائرات التي تحلق فوق كامتشاتكا على الخطوط المحلية والدولية".ووفقا للبيان، ينتشر عمود الرماد البركاني شرقا باتجاه بحر بيرينغ. مشيرا إلى عدم وجود مناطق مأهولة بالسكان على طول مساره، ولكن العلماء يحذرون من خطورة الاقتراب من البركان.ويشير خبراء معهد علم البراكين والزلازل التابع لفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية إلى أن ثوران البركان لا يشكل تهديدا للمناطق المأهولة القريبة، ولكنه يشكل خطرا على السياح والعاملين في مكمن كومروش لرواسب الذهب والفضة، وكذلك الرحلات الجوية.ويقول أليكسي أوزيروف مدير المعهد: "كان ثوران البركان متوقعا، لذلك أغلقت الطرق السياحية في المنطقة مسبقا. ويحتمل أن تفتح خلال 2-3 أيام المقبلة، ولكن يجب عدم الاقتراب من البركان من الشرق، حيث تتدفق الحمم البركانية، كما لا ينبغي تسلق منحدرات البركان، التي تسيل على طولها الحمم البركانية المتوهجة باستمرار".