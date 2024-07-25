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عربي-دولي

منذ 7 تشرين الأول... مقتل أكثر من 18 معتقلا فلسطينيا في سجون إسرائيل

Lebanon 24
25-07-2024 | 08:50
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أفادت مؤسسات فلسطينية، أن ما لا يقل عن 18 معتقلا فلسطينيا قتلوا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الاول 2023.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إنه قتل في سجون إسرائيل، بعد السابع من تشرين الاول، ما لا يقل عن 18 معتقلا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأُعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين قتلوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الجيش الإسرائيلي عن هوياتهم وظروف مقتلهم.
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وأشارت هذه المؤسسات إلى مقتل العشرات أيضا ممن تعرضوا لعمليات إعدام ميداني، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد اعترف قبل عدة شهور بإعدام أحد المعتقلين. (سكاي نيوز)
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