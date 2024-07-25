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عربي-دولي

عشرات الرحلات أُلغِيَت... بالفيديو حريق في مطار أميركيّ ونقل إصابات إلى المستشفى

Lebanon 24
25-07-2024 | 09:12
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أصيب 9 أشخاص بإصابات طفيفة، وألغيت عشرات الرحلات الجوية بعد اندلاع حريق صغير في مطار جون كيندي، في مدينة نيويورك الأميركية.

ونقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى بعد أن اشتعلت النيران في سلم كهربائي في المطار، حسبما قال متحدث باسم هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي لشبكة "abc news".
 
 
وقد أدى الحريق إلى تصاعد الدخان عبر المبنى رقم 8 في المطار.


وأصيب 9 أشخاص بسبب استنشاق الدخان، وتم نقل 4 منهم إلى المستشفى. وقال مسؤولون إنه تم إجلاء نحو 960 شخصا بالحافلات إلى منطقة أخرى بالمحطة.

وقال المسؤولون إن العمليات استؤنفت في الصالة، ويجري التحقيق بسبب الحريق. (روسيا اليوم)
 
 
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