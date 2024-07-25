قبل لقائه بنتنياهو... ماذا قال ترامب عن الحرب في غزة؟

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دعا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، قبل يوم من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى نهاية سريعة لحرب إسرائيل مع حركة حماس واستعادة الأسرى.وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية أن إسرائيل ينبغي أن تحسن إدارة "علاقاتها العامة".وانتقد الرئيس الأميركي السابق من احتجوا على الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، مطالباً بمعاقبة من يدنس العلم الأميركي بالسجن لمدة عام. (العربية)