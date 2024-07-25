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عربي-دولي
"الدوما" يُدين موقف الكنيست الرافض بإقامة دولة فلسطينية
Lebanon 24
25-07-2024
|
10:24
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اعتمد مجلس الدوما الروسي في جلسة عامة بيانا يدين موقف الكنيست الإسرائيلي الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية.
وجاء في بيان مجلس الدوما: "يدين نواب مجلس الدوما الروسي بشدة موقف الكنيست الإسرائيلي، الذي تم اعتماده في 18 تموز 2024، والذي أكد، دون مبرر ودون أساس، على أن قيام دولة فلسطينية من شأنه أن يشكل تهديدا لإسرائيل ومواطنيها، ويلغي أي حلول للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويزعزع استقرار المنطقة".
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وأضاف بيان الدوما ان "البرلمان الاسرائيلي ينتهك بشكل صارخ مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تشكل أساس التسوية في الشرق الأوسط، فضلا عن العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة قانونيا، والتي تم الإعلان عنها بشكل صريح كحل للقضية الفلسطينية، وإنشاء دولتين: إسرائيل وفلسطين ذات سيادة على تلك الأرض".
وتابع البيان: "يحاول مؤيدو الحرب في البرلمان الإسرائيلي من خلال الإدلاء بمثل هذه التصريحات، تحييد الدعم العالمي المتزايد للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني والحد من تصميم مؤيدي التسوية العادلة في الشرق الأوسط".
وأضاف: "نواب مجلس الدوما يدعون برلمانات دول العالم والمنظمات البرلمانية الدولية إلى إدانة التصريحات غير القانونية للكنيست في إسرائيل وبذل كل جهد ممكن لإنهاء إراقة الدماء في فلسطين في أقرب وقت ممكن، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وحل النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية". (روسيا اليوم)
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