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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة والصندوق العالمي، الخميس، دعم النظام الصحي في اليمن بقيمة بلغت مليوني دولار.جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة الدولية للهجرة.وقال البيان: "افتتحت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والصندوق العالمي، تسليم معدات طبية بالغة الأهمية لتعزيز نظام الرعاية الصحية في اليمن".ووفق البيان، تبلغ قيمة المعدات الطبية التي تم شراؤها 2 مليون دولار، وتشمل شاحنتين متنقلتين للأشعة السينية، تتميز بتقنية الذكاء الاصطناعي.وأضاف البيان نقلًا عن القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، مات هوبر: "من شأن المعدات الطبية، تعزيز المنظمة بالتزاماتها بتحسين النتائج الصحية لبعض الفئات السكانية الأكثر ضعفا".وأشار إلى أن "شراكتنا مع الصندوق العالمي ووزارة الصحة العامة والسكان، تؤكد التزامنا ليس فقط بمعالجة الاحتياجات الفورية ولكن أيضًا بتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في اليمن على المدى الطويل".وأوضح: "تعاني اليمن من أزمة صحية حادة، حيث يحتاج حوالي 17.8 مليون شخص إلى المساعدة الصحية".وأفاد: "تعمل 50 بالمئة فقط من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد بشكل كامل أو جزئي، ويواجه العديد منها تحديات مثل نقص الموظفين، وعدم كفاية الإمدادات، والمعدات القديمة". ( الاناضول)