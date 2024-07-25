أكثر من 20 شخصًا فقدوا حياتهم.. موجة حرّ قوية تضرب المغرب

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أعلنت وزارة الصحة في المغرب وفاة 21 شخصًا غالبيتهم مسنون أو يعانون أمراضًا مزمنة بسبب موجة حرّ في البلاد.وقالت الوزارة في بيان إن المركز الاستشفائي الجهوي بني ملال سجل الأربعاء "21 حالة وفاة، منها 4 حالات وفاة خارج أسوار المستشفى و17 حالة وفاة استشفائية".وأوضحت أن غالبية الوفيات كانت بين أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، حيث "ساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم". (العربي)