Advertisement

عربي-دولي

بالتفاصيل.. كيف عثرت إسرائيل على جثث المختطفين في خان يونس اليوم؟

Lebanon 24
25-07-2024 | 14:28
A-
A+
Doc-P-1226574-638575401878830417.png
Doc-P-1226574-638575401878830417.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، توثيقًا لعملية استعادة جثث المختطفين الإسرائيليين في غزة، والتي تم خلالها إعادة جثث ميا غورين، وأورين غولدين، وتومر أخيمز، ورفيد كاتس، وكيريل برودسكي إلى إسرائيل. 
Advertisement

وشارك في العملية فريق اللواء القتالي من تشكيل الكوماندوز ووحدة آجوز ووحدة يلام والشاباك، واستندت إلى أبحاث استخباراتية مكثفة نفذتها في الأسابيع الأخيرة.
 
وبناء على المعلومات التي ظهرت من البحث، عثرت القوات على بئر تحت الأرض في المنطقة الإنسانية تم تعديله لصالح أنشطة الفرقة. وتم العثور في البئر على نفق يبلغ طوله حوالي 200 متر وعمق حوالي 20 مترا، وفيه عدة غرف تم العثور فيها على جثث المختطفين.
 

وفي وقت سابق أعلن أنه تم العثور على الجثث الخمس داخل أكياس سوداء خلال مداهمة الفرقة 98 لمدينة خان يونس. وفي الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مماثلة، عندما تبين أخيرا أن هذه الجثث كانت لفلسطينيين يعيشون في غزة. (رصد لبنان24)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:24 | 2024-07-25
17:00 | 2024-07-25
16:58 | 2024-07-25
16:35 | 2024-07-25
16:08 | 2024-07-25
16:00 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24