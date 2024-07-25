بالتفاصيل.. كيف عثرت إسرائيل على جثث المختطفين في خان يونس اليوم؟

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وشارك في العملية فريق اللواء القتالي من تشكيل الكوماندوز ووحدة آجوز ووحدة يلام والشاباك، واستندت إلى أبحاث استخباراتية مكثفة نفذتها في الأسابيع الأخيرة. نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، توثيقًا لعملية استعادة جثث المختطفين الإسرائيليين في غزة، والتي تم خلالها إعادة جثث ميا غورين، وأورين غولدين، وتومر أخيمز، ورفيد كاتس، وكيريل برودسكي إلى إسرائيل.وشارك في العملية فريق اللواء القتالي من تشكيل الكوماندوز ووحدة آجوز ووحدة يلام والشاباك، واستندت إلى أبحاث استخباراتية مكثفة نفذتها في الأسابيع الأخيرة.

وبناء على المعلومات التي ظهرت من البحث، عثرت القوات على بئر تحت الأرض في المنطقة الإنسانية تم تعديله لصالح أنشطة الفرقة. وتم العثور في البئر على نفق يبلغ طوله حوالي 200 متر وعمق حوالي 20 مترا، وفيه عدة غرف تم العثور فيها على جثث المختطفين.