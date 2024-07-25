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عربي-دولي
بالتفاصيل.. كيف عثرت إسرائيل على جثث المختطفين في خان يونس اليوم؟
Lebanon 24
25-07-2024
|
14:28
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، توثيقًا لعملية استعادة جثث المختطفين الإسرائيليين في غزة، والتي تم خلالها إعادة جثث ميا غورين، وأورين غولدين، وتومر أخيمز، ورفيد كاتس، وكيريل برودسكي إلى إسرائيل.
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وشارك في العملية فريق اللواء القتالي من تشكيل الكوماندوز ووحدة آجوز ووحدة يلام والشاباك، واستندت إلى أبحاث استخباراتية مكثفة نفذتها في الأسابيع الأخيرة.
وبناء على المعلومات التي ظهرت من البحث، عثرت القوات على بئر تحت الأرض في المنطقة الإنسانية تم تعديله لصالح أنشطة الفرقة. وتم العثور في البئر على نفق يبلغ طوله حوالي 200 متر وعمق حوالي 20 مترا، وفيه عدة غرف تم العثور فيها على جثث المختطفين.
وفي وقت سابق أعلن أنه تم العثور على الجثث الخمس داخل أكياس سوداء خلال مداهمة الفرقة 98 لمدينة خان يونس. وفي الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مماثلة، عندما تبين أخيرا أن هذه الجثث كانت لفلسطينيين يعيشون في غزة. (رصد لبنان24)
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