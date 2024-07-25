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عربي-دولي

معلومات جديدة تُكشف.. هل اقترب موعد صفقة إطلاق الرهائن في غزة؟

Lebanon 24
25-07-2024 | 14:50
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أشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وجود تقدم في المفاوضات بشأن صفقة إطلاق الرهائن، ولا يزال يتعين الانتهاء من التفاصيل النهائية.
وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات، إنه من المتوقع حدوث تطور في المحادثات بعد لقاء نتنياهو وبايدن، والذي سيسمح بعد ذلك بمغادرة الوفد المفاوض. ووفقا لهم، فإن استمرار المحادثات لا يزال يعتمد على الضوء الأخضر الذي قدمه رئيس الوزراء نتنياهو.
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وقال مسؤولون إسرائيليون كبار شاركوا في المحادثات إنهم يعتقدون أن حماس سترفض الاقتراح الإسرائيلي الذي سيتم تقديمه في الساعات المقبلة بعد اللقاء بين نتنياهو وبايدن، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة عقد لقاء قمة بين رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، ورئيس الموساد ديدي بارنا، ورئيس وزراء قطر.

وأضاف نتنياهو عدة مبادئ إلى وثيقة الاقتراح الإسرائيلي التي قدمها الرئيس الأميركي، أبرزها تتلخص بوضع آلية لمنع مرور عناصر حماس إلى الشمال. وتعرف شخصيات سياسية بارزة هذه النقطة بأنها النقطة الأكثر إشكالية بالنسبة لحماس.
كما وطالب نتنياهو باستمر التواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا أيضًا في المرحلة الأولى من الصفقة ووقف إطلاق النار، بالاضافة إلى صياغة الانتقال إلى المرحلة الثانية بطريقة تسمح لإسرائيل بمواصلة القتال. (رصد لبنان24)
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