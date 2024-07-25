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عربي-دولي
بوتين يدعو إلى معاقبة الساعين لـ"تقسيم" روسيا
Lebanon 24
25-07-2024
|
16:35
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شجع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المحققين الروس على التصدي لأي خطر يتسبب بانقسام المجتمع في روسيا، على وقع قمع متزايد لمعارضي «الكرملين»، منذ بدء غزو أوكرانيا في شباط 2022.
وقال بوتين، في مقطع مصوَّر بثّه «الكرملين»، مساء الأربعاء، إن «من يحاولون إخافة الناس وتقسيم مجتمعنا واستغلال الحساسيات الدينية والقومية، لن يحققوا هدفهم البتة. إن عقاباً عادلاً، ولا مفر منه، ينتظرهم».
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وأضاف بوتين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في إطار العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، تقوم أجهزة التحقيق بمهمات محددة وإضافية وبالغة الأهمية، وتتحرك خصوصاً في شكل فاعل في الأراضي المحرَّرة»؛ في إشارة إلى المناطق الأوكرانية التي تحتلّها موسكو.
وتابع: «تستعيدون الحقيقة والعدالة، تعززون الشرعية والنظام الدستوري. إنها قاعدة التطوير السيادي لروسيا بوصفها دولة قانون قوية، وأحد أكثر الضمانات أهمية للأمن القومي». ووجّه الشكر إلى من يسعون لصون «أفضل التقاليد» على هذا الصعيد.
(الشرق الأوسط)
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