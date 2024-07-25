Advertisement

عربي-دولي

استهداف قاعدة عين الأسد بـ 4 صواريخ

Lebanon 24
25-07-2024 | 17:24
A-
A+
Doc-P-1226610-638575505041070146.jpg
Doc-P-1226610-638575505041070146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت رويترز نقلاً عن مصدرين أمنيين بأن "أربعة صواريخ من طراز كاتيوشا أُطلقت في وقت متأخر الخميس، على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تتمركز فيها قوات تحالف تقوده الولايات المتحدة".
وذكر المصدران أن "صاروخين سقطا داخل القاعدة، بينما سقط الاثنان الآخران في محيطها".
Advertisement
وأضافا أنه "لم يتّضح هل أسفرت الصواريخ عن سقوط قتلى أو جرحى أو خلفت أضراراً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:04 | 2024-07-25
17:53 | 2024-07-25
17:00 | 2024-07-25
16:58 | 2024-07-25
16:35 | 2024-07-25
16:08 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24