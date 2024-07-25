استهداف قاعدة عين الأسد بـ 4 صواريخ

Advertisement

أفادت رويترز نقلاً عن مصدرين أمنيين بأن "أربعة صواريخ من طراز كاتيوشا أُطلقت في وقت متأخر الخميس، على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تتمركز فيها قوات تحالف تقوده الولايات المتحدة".وذكر المصدران أن "صاروخين سقطا داخل القاعدة، بينما سقط الاثنان الآخران في محيطها".وأضافا أنه "لم يتّضح هل أسفرت الصواريخ عن سقوط قتلى أو جرحى أو خلفت أضراراً".