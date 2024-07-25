"تثبيت هاريس من حزبها".. شرط ترامب قبل إجراء أي مناظرة

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أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، الخميس، أنّ الملياردير يرفض في الوقت الراهن تحديد أيّ جدول زمني لمناظرة منافسته الديموقراطية المفترضة كامالا هاريس لأنّها لم تحصل رسمياً بعد على ترشيح الحزب الديموقراطي.وقال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ في بيان "لا يمكن الانتهاء من تفاصيل مناظرة الانتخابات العامة حتى يقرر الديموقراطيون رسمياً مرشّحهم، سيكون من غير المناسب جدولة الأمور مع هاريس لأن الديموقراطيين يمكن أن يغيّروا آراءهم".وأضاف "نظراً للفوضى السياسية المستمرّة" الناجمة عن قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس، فإن الالتزام بموعد للمناظرة هو أمر "غير مناسب".وتابع البيان "هناك شعور قوي لدى العديد من أعضاء الحزب الديموقراطي - وبخاصة باراك حسين أوباما - بأنّ كامالا هاريس محتالة ماركسية لا يمكنها هزيمة الرئيس ترامب، وما زالوا ينتظرون شخصاً "أفضل+".(سكاي نيوز)