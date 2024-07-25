"إل مايو" ونجل "إل شابو".. أميركا تقبض على قادة "واحدة من أعنف" عصابات المخدرات! (صورة)

أوقفت السلطات الأميركية، اثنين من كبار قادة كارتيل المخدرات المكسيكي "سينالوا"، أحدهما المؤسّس المشارك إسماعيل زامبادا غارسيا، الخميس في تكساس.



وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان إنّه "تمّ اليوم في إل باسو بولاية تكساس القبض على إسماعيل زامبادا غارسيا الملقّب بـإل مايو، المؤسّس المشارك للكارتيل، و خواكين غوزمان لوبيز، أحد أبناء إل شابو المؤسّس المشارك الآخر".

Advertisement