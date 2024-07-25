Advertisement

عربي-دولي

واشنطن وحلفاؤها: كوريا الشمالية تسرق أسرارنا العسكرية والنووية

Lebanon 24
25-07-2024 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1226645-638575730209406244.jpg
Doc-P-1226645-638575730209406244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية في مذكرة مشتركة، الخميس، أن قراصنة من كوريا الشمالية نفذوا حملة تجسس إلكترونية عالمية في محاولة لسرقة أسرار عسكرية سرية لدعم برنامج بيونغ يانغ المحظور للأسلحة النووية.
Advertisement
ويعتقد أن القراصنة الذين أطلق عليهم باحثو الأمن الإلكتروني اسم أنادريل أو وحدة "إيه.بي.تي45" ينتمون لوكالة الاستخبارات الكورية الشمالية، المعروفة باسم "المكتب العام للاستطلاع"، وهو كيان فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2015، وفق ما ذكرته رويترز.
وجاء في المذكرة أن الوحدة الإلكترونية استهدفت أو اخترقت أنظمة كمبيوتر في مجموعة واسعة من شركات الدفاع أو الهندسة، تضمنت منتجي دبابات وغواصات وسفن بحرية وطائرات مقاتلة وصواريخ وأنظمة رادار.
وقال مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ووزارة العدل الأميركية، الخميس، إن من بين الضحايا في الولايات المتحدة أيضا وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وقاعدة راندولف الجوية في تكساس، وقاعدة روبينز الجوية في جورجيا.
وقال مدعون أميركيون إن القراصنة، في استهدافهم لوكالة "ناسا"، في فبراير عام 2022، استخدموا برنامجا خبيثا لتحقيق وصول غير مصرح به لأجهزة كمبيوتر الوكالة لمدة ثلاثة أشهر وإن القراصنة انتزعوا أكثر من 17 غيغابايت من البيانات غير السرية.
وجاء في المذكرة "تعتقد الوكالات (المشاركة في المذكرة) أن المجموعة والتقنيات الإلكترونية ما زالت تشكل تهديدا مستمرا لمختلف قطاعات الصناعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، كيانات في البلدان المعنية، وكذلك في اليابان والهند".
وذكر مسؤولون أميركيون أن القراصنة يستخدمون برامج الفدية لاستهداف المستشفيات وشركات الرعاية الصحية الأميركية لتمويل عملياتهم. (الحرة)


 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:04 | 2024-07-26
04:50 | 2024-07-26
04:37 | 2024-07-26
04:36 | 2024-07-26
04:25 | 2024-07-26
04:16 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24