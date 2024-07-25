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عربي-دولي
تدهور وضعه الصحي.. وفاة قيادي بحماس في الضفة بعد نقله من سجن إسرائيلي للمستشفى
Lebanon 24
25-07-2024
|
23:50
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توفي قيادي بحركة حماس في الضفة الغربية، بعد نقله من سجن إسرائيلي لمستشفى، بحسب ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية صباح اليوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة أن مصطفى محمد أبو عره (63 عاما)، توفي جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، بحسب رويترز.
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وأبو عره هو "قيادي وأسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ 1990، متزوج وأب لسبعة من الأبناء".
وبلغت مجموع سنوات اعتقال أبو عره نحو 12 عاما، وأعيد القبض عليه في أواخر تشرين الاول عام 2023.
وأكدت الهيئة أنه قبل اعتقاله كان يعاني من "مشاكل صحية صعبة، وبحاجة لمتابعة حثيثة"، إلا أنه ومنذ اعتقاله واجه أبو عره وبقية المعتقلين الآخرين ممارسات تتضمن "جرائم التعذيب، والتجويع.. وجرائم طبية".
وحملت هيئة شؤون الأسرى إدارة السجون الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن وفاة أبو عره، الذي نفذت بحقه "عملية قتل بطيء" إذ تم حرمانه من العلاج.
وطالبت الهيئة الأمم المتحدة بـ "فتح تحقيق دولي محايد" فيما أسمته بـ "الجرائم المستمرة بحق المعتقلين والإعدام الميداني"، واتخاذ إجراءات لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت مؤسسات فلسطينية في الآونة الأخيرة أن 18 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم خلال احتجازهم لدى إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في السابع من تشرين الاول، وفق رويترز. (الحرة)
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