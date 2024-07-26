مجهولون يهددون بتفجير مبنى سكني في داغستان

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أفاد شهود عيان في مدينة كاسبيسك بجمهورية داغستان الروسية، مساء الخميس، أن مجهولين يتحصنون في مبنى سكني متعدد الطوابق مهددين بتفجيره.وقال الشهود: "تحصن مجهولون في مبنى سكني متعدد الطوابق في كاسبيسك، وهددوا بتفجيره"، ووفقا لتقارير محلية، وقد تم إجلاء جميع السكان من المبنى.ووصلت خدمات الطوارئ الروسية إلى مكان الحادث، وبحسب الشهود فإن ضباط إنفاذ القانون يجرون عملية خاصة للسيطرة على الموقف، وحتى اللحظة لا توجد معلومات رسمية.وفي وقت لاحق، قالت رئيسة الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية في داغستان، غايانا غارييفا، إنه تم تنفيذ إجراءات التحقيق العملياتية في كاسبيسك في عدة عناوين.وقالت: "نفذ ضباط إنفاذ القانون في كاسبيسك إجراءات التحقيق العملياتية في عدة عناوين. المواطنون ليسوا في خطر، ولم يتم انتهاك النظام العام".بدوره، أوضح مصدر في وكالات إنفاذ القانون أن الأنشطة التشغيلية في المبنى متعدد الطوابق في كاسبيسك قد انتهت، وبدأ السماح للأشخاص الذين تم إجلاؤهم في وقت سابق بالدخول إلى شققهم.وبحسب مصدر الوكالة، فقد تم اعتقال شخصين على الأقل خلال عمليات تفتيش مستهدفة للمبنى. (روسيا اليوم)