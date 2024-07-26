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عربي-دولي

بالتعاون مع ألمانيا.. بريطانيا تدرس إنتاج صواريخ بعيدة المدى لتدمير الأسلحة النووية الروسية

Lebanon 24
26-07-2024 | 00:13
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تدرس بريطانيا، إنتاج صواريخ بمدى 3.2 ألف كيلومتر لتدمير الأسلحة النووية الروسية، بحسب صحيفة "Times".

وكتبت الصحيفة: "بريطانيا تدرس إمكانية صناعة صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تدمر الأسلحة النووية التي تنطلق من روسيا".
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ووفقا للصحيفة، يمكن لبريطانيا تطوير هذه الصواريخ بالتعاون مع ألمانيا، وناقش وزير الدفاع البريطاني جون هيلي المشروع في برلين خلال زيارته يوم الأربعاء الماضي، ومن المتوقع أيضا أن تتمركز الصواريخ في ألمانيا.

يشار إلى أن روسيا أكدت مرات عديدة أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها وعلى أمنها القومي. وتشدد روسيا على أنها، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.

وشدد الرئيس فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تريد الدخول في نزاع عسكري مباشر مع الناتو، ولكن إذا رغب طرف ما بذلك، فموسكو مستعدة.(روسيا اليوم)
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