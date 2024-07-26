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عربي-دولي

قصف أميركي يستهدف مواقع مجموعات موالية لإيران في دير الزور

Lebanon 24
26-07-2024 | 00:20
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قصفت طائرات أميركية بالرشاشات الثقيلة محيط القرى السبعة ضمن مناطق نفوذ الجموعات الموالية لإيران في ريف دير الزور بشرق سوريا، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء ذلك، بعد إطلاق صواريخ على القاعدة الأميركية بمعمل غاز "كونيكو"، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
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وتعرضت القاعدة الأميركية بمعمل غاز "كونيكو" بريف دير الزور لهجوم صاروخي، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة.
ودوى انفجار عنيف بالمنطقة، ناجم عن سقوط صاروخ على الأقل في منطقة القاعدة، انطلق من مناطق نفوذ المجموعات الإيرانية، تزامن ذلك، مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023، لـ 131 هجوما من قبل المجموعات المدعومة من إيران. (سكاي نيوز)




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