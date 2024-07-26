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عربي-دولي

الخارجية الصينية: عوامل عدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ تنتشر في العالم أجمع

Lebanon 24
26-07-2024 | 00:40
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أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداد بلاده بالاشتراك مع روسيا، لدعم التعاون الإقليمي في صيغة "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان).
جاء ذلك خلال لقاء ثلاثي في فينتيان جمع وانغ مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية لاوس سالمساي كوماسيت.
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ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن وانغ يي قوله إن "الصين تقدر تقديرا عاليا رئاسة لاوس لآسيان، وهي مستعدة، بالاشتراك مع روسيا، لدعم هيكل التعاون الإقليمي الذي تلعب فيه الرابطة دورا مركزيا".
وأضاف الوزير الصيني أن بكين ستقدم الدعم من أجل ضمان أن "تحافظ دول آسيان على الاتجاه الصحيح في التعاون في منطقة شرق آسيا".
وأكد على أهمية التعاون في منصات متعددة الأطراف مثل منظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس".
وأشار وانغ إلى أن العالم "دخل فترة جديدة من الاضطراب والتغيير"، وأن النظام الدولي "يخضع لتعديل عميق"، كما لفت الانتباه إلى بطء تعافي الاقتصاد العالمي.
وشدد الوزير الصيني على أن "الهيمنة والأحادية والحمائية تتزايد.. والصراعات الإقليمية يطول أمدها، وعوامل عدم الاستقرار وعدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ تنتشر في العالم أجمع"، موضحا أن بعض الدول "تتحرك ضد التيار" في محاولة لخلق الحواجز وتعطيل الوحدة في المجتمع الدولي.
واعتبر وانغ أن "تعددية الأقطاب والعولمة الاقتصادية وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية هي الاتجاهات الرئيسية في العالم الحديث"، وأشار أيضا إلى تصاعد دور دول الجنوب العالمي، مؤكدا أن "صعود القوى الجديدة لا يمكن وقفه". (روسيا اليوم)
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