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مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك غزة.. خلال 24 ساعة

Lebanon 24
26-07-2024 | 01:17
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، ليضاف إلى جندي وضابط أعلن عن مقتلهما أمس الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العريف احتياط موتي راف، البالغ من العمر 37 عاماً، قُتل في معارك جنوب قطاع غزة أمس الخميس.
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وأوضح أن راف من سكان قرية شاني بالضفة الغربية، وكان عضواً في فيلق الهندسة القتالية في لواء جفعاتي.

وهو ثاني جندي إسرائيلي يقتل في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن الرقيب أول نوعام دويك، 19 عامًا، من كريات موتسكين، قُتل في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه كان يتبع الكتيبة التاسعة من لواء المدرعات 401.

وأضاف أنه خلال الحادث الذي قتل فيه نوعام دويك، أصيب جنديان من الكتيبة التاسعة من لواء المدرعات 401 بجروح خطيرة، وأنه تم إجلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخطار عائلاتهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن دويك قُتل جراء استنشاق غاز سام أثناء نومه، مشيرا إلى أن الحادث على ما يبدو وقع عندما انبعثت غازات من مولد كهربائي كان يعمل بالقرب من المراوح، في انتهاك لبروتوكول الجيش الإسرائيلي، في الغرفة المغلقة لساعات.

وأمس الخميس أيضا، سمح الجيش الإسرائيلي بنشر خبر عن وفاة الضابط في المخابرات، النقيب أرييل توباز، البالغ من العمر 24 عامًا، من برديس حنا، متأثرًا بإصابات أصيب بها خلال هجوم عند مفترق نير تسفي، المجاور لقاعدة تسريفين العسكرية، في 14 تموز.(سكاي نيوز)





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