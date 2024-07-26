رئيس وزراء الهند يتهم باكستان بالاستمرار في استراتيجية الإرهاب

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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، إن باكستان لم تتعلم أي دروس من ماضيها، وتحاول أن تظل موضع اهتمام، من خلال «الإرهاب والحرب بالوكالة».وحذر مودي أنصار «الإرهاب» من أنهم لن ينجحوا أبداً، وقال إن «العدو» سيتلقى رداً قاسياً.وتحدث مودي من منطقة كارجيل في جبال الهيمالايا لإحياء ذكرى مرور 25 عاماً على الصراع العسكري قصير الأمد بين الهند وباكستان في المنطقة عام 1999. (الشرق الأوسط)