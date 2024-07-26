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عربي-دولي

كيف تم تجنيده؟.. اعترافات منفذ تفجير سيارة الضابط الروسي شمال موسكو

Lebanon 24
26-07-2024 | 03:50
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نشرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر روسيا وهو يقول إنه استهدف أحد أفراد الجيش بتفجير سيارته في العاصمة الروسية موسكو في وقت سابق من الأسبوع بناء على طلب من جهاز الأمن الأوكراني.
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وأفادت صحيفة كومرسانت يوم الأربعاء بأن أحد أفراد المخابرات العسكرية الروسية أصيب في انفجار سيارة بشمال موسكو.
وكانت مصادر أمنية روسية أفادت، في وقت سابق، بأن عبوة ناسفة زنة 500 غرام انفجرت في سيارة الضابط بالجيش الروسي أندريه تورغاشوف (49 عاما) وأن حالته خطرة.
وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة سيارة تويوتا لاند كروزر متوقفة خارج ما يبدو أنه مجمع سكني وهي تنفجر وتتحول إلى كرة من اللهب.
وقال سيريبيراكوف في مقطع الفيديو، الذي تم تعديل أجزاء منه لحذف بعض الإشارات، إن المخابرات الأوكرانية جندته العام الماضي وطلبت منه قتل "أحد أفراد" الجيش.
وذكر أنه جمع مكونات قنبلة بدائية الصنع بناء على طلب الوسيط الأوكراني ووضعها تحت سيارة الضابط الروسي، الذي لم يكشف عن اسمه.
وأضاف أنه تلقى وعدا بالحصول على الجنسية الأوكرانية ومكافأة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار. (سكاي نيوز)
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