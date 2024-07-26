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عربي-دولي

انفجار في حقل للغاز بشمال روسيا.. هل من اصابات؟

Lebanon 24
26-07-2024 | 03:57
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار وقع في حقل "أورينغوي الشرقي" للغاز في دائرة يامالو-نينيتسك ذات الحكم الذاتي في شمال روسيا الليلة الماضية.

وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الإقليمي: "وفقا للبيانات الأولية، فقد وقع انفجار في الحقل في حوالي الساعة الثالثة فجرا، ويتلقى العمال المصابون المساعدة الطبية".
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الى ذلك، أوضحت خدمة الطوارئ أن الانفجار وقع في ورشة لمعالجة المكثفات، وأنه تم احتواء الحريق وإخماد النيران المفتوحة.
 
وبحسب الخدمة الصحفية لشركة "روسبان انترناشنل" التابعة لمؤسسة "روسنفت" الروسية، فإن الحادث تسبب في وفاة شخص واحد وإصابة سبعة آخرين.

وأكدت إدارة الصحة في المنطقة في وقت سابق إصابة ثمانية أشخاص، تم نقل أربعة منهم إلى المستشفى بينهم حالتان خطيرتان وحالة خطيرة للغاية.

وبعد وقوع الحادث فتحت لجنة التحقيق الإقليمية قضية جنائية لانتهاك متطلبات السلامة الصناعية. (روسيا اليوم)

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