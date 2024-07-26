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عربي-دولي

فيديو مرعب من القاهرة: حريق ضخم بمخزن ملابس.. والنيران إلتهمت المبنى بالكامل!

Lebanon 24
26-07-2024 | 04:02
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إندلع حريق ضخم في مخزن للملابس بشارع الرويعي، بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما سبب خسائر مادية كبيرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق في مخزن ملابس بعقار في شارع الرويعي، أمام "جراج العتبة" بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، وإنتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني.
 
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وتوجهت 10 سيارات إطفاء لموقع الحريق، من أجل السيطرة عليه ومنع إمتداده للعقارات والمحلات المجاورة، مدعومة بطلمبات حريق وسلالم هيدروليكية وسيارات إسعاف، في محاولة السيطرة على النيران التي امتدت إلى مخازن الملابس وأجهزة كهربائية.

ونجحت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون سقوط ضحايا أو مصابين، فيما تم تسجيل إصابات بالإختناق تم إسعافها بموقع الحادث، وسط تواجد أمني مكثف.

وانتقلت السلطات المصرية الى موقع الحادث للوقوف على أسباب على الحريق، وحصر الخسائر المادية.

وكشفت التحريات الأولية لحريق منطقة الموسكي فجر اليوم، أن الحادث نتج عن ماس كهربائي، حيث إلتهمت النيران المبنى بالكامل، والذي يضم عددًا من مخازن الملابس والمواد سريعة الاشتعال.

يذكر أن منطقة قريبة من موقع الحادث تعرضت لحريق كبير قبل إسبوع، حيث إندلع حريق ضخم بـ"حارة اليهود" وراح ضحيته نحو 12 ما بين قتيلا ومصاب.
 
يذكر أن شارع الموسكي ومنطقة العتبة هي منطقة تجارية تكتظ بالمحال التجارية والأسواق، ومن أكثر المناطق إزدحاما في القاهرة، إلا أن إندلاع الحريق في هذا التوقيت المبكر من اليوم، حال دون وقوع العديد من الضحايا والمصابين. (العربية)

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